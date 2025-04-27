Google в разы улучшила функцию поиска утерянных Android-устройств

Google объявила о существенном ускорении своей сети поиска устройств Find My Device, которая теперь работает в четыре раза быстрее. Компания также подтвердила скорое появление поддержки технологии UWB для повышения точности определения местоположения гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Изначально пользователи отмечали невысокую скорость работы сервиса после его запуска. С начала текущего года Google реализовала ряд оптимизаций, направленных на повышение эффективности. По данным издания 9to5Google, ускорение достигнуто за счет усовершенствования алгоритмов и технических настроек. В частности, были скорректированы частота и длительность Bluetooth-сканирования, что упростило взаимодействие между гаджетами и поисковыми метками. Отмечается, что изменение пользователем настроек конфиденциальности, разрешающее работу сети «в любых местах», также положительно влияет на быстродействие.

Тем не менее, даже после оптимизаций Find My Device пока не обеспечивает той же точности поиска предметов, что и система Apple. По мнению экспертов, это обусловлено изначальным подходом Google, который делал акцент на приватности за счет потенциального снижения скорости и общей эффективности.

Важным следующим шагом для развития сервиса станет интеграция технологии Ultra-Wideband (UWB), обеспечивающей значительно более точное определение местоположения. На данный момент единственной поисковой меткой в этой экосистеме с поддержкой UWB является Moto Tag от Motorola. Тестирование показало, что его скорость передачи данных сопоставима с Apple AirTag.

В Google пообещали в скором времени раскрыть детали реализации UWB. Вероятно, более подробный анонс состоится в рамках конференции Google I/O, запланированной на 20 и 21 мая.