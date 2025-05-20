Звездный ветеран: как «Хаббл» борется за жизнь

Телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года — целых 35 лет назад. За это время его не раз ремонтировали и проводили техобслуживание, но, возможно, скоро ему придется уйти на покой. Портал space.com рассказал, что угрожает телескопу и как долго NASA сможет поддерживать его.

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«Хаббл» был создан с расчетом на техобслуживание прямо на орбите, чем астронавты и занимались во время миссии в декабре 1993 года. Они исправили проблему с зеркалом, что дало телескопу идеальное «зрение» и помогло астрономам совершить множество открытий. После этого астронавты посетили «Хаббл» еще четыре раза: в феврале 1997-го, декабре 1999-го, марте 2002-го и мае 2009-го.

За это время астронавты проделали много разных работ, от установки новых, улучшенных научных инструментов до замены критически важных компонентов, таких как гироскопы. Но «Хаббл» — достаточно старый аппарат, и его возраст начинает чаще напоминать о себе. Так, в 2024-м NASA пришлось перевести телескоп в режим одного гироскопа, а на данный момент из шести стандартных функционируют лишь два. Аппарат по-прежнему способен наводиться на цели, но теперь на это нужно больше времени.

Но более серьезная проблема — постепенное снижение орбиты. По мере вращения вокруг Земли «Хаббл» трется о тонкие, рассеянные молекулы, которые создают фрикцию и медленно тянут аппарат вниз. Для контекста, 24 апреля 1990 года телескоп был развернут на высоте 610 километров. Сейчас он держится на отметке 525 километров — и это после пяти служебных миссий, каждая из которых чуть-чуть подтолкнула его вверх.

Атмосферное сопротивление усиливается по мере снижения, потому что воздух становится плотнее. По оценкам NASA «Хаббл» сгорит в атмосфере Земли через 10 лет, если инженеры ничего не предпримут.

Теоретически, что-то предпринять можно. В 2022 году частный астронавт SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман предложил запустить миссию, чтобы приподнять, а попутно и починить, знаменитый телескоп. Операцию обсуждали как возможную часть программы Polaris — серии частных орбитальных полетов. Но в 2024-м NASA решила отказаться от плана Айзекмана из-за того, что риск перевешивал награду. Для капсулы Dragon пришлось бы разработать совершенно новые стыковочные процедуры, т.к. она не предназначена для обслуживания «Хаббла».

Помимо этого, операцию было бы сложно провести из-за потери знаний. В последний раз «Хаббл» чинили почти 16 лет назад, поэтому многие из тех, кто занимался служебной миссией, давно либо ушли на пенсию, либо сменили место работы.

При этом NASA отмечает, что ее решение не перманентно. Представители агентства уточнили, что они готовы повторно рассмотреть идею, если соотношение риска к награде вдруг изменится — например, когда дата крушения «Хаббла» подберется ближе. К тому же, ситуация может измениться и в другом ключе: Айзекман номинирован на пост следующего руководителя NASA. Хотя неясно, попытается ли он вновь протолкнуть свой изначальный план, очевидно, сам астронавт верит в успех затеи.