Xiaomi обвинили в принуждении сотрудников к переработкам

Xiaomi обвинили в принуждении сотрудников к чрезмерной продолжительности рабочего дня. Согласно сообщениям на платформе Maimai, китайском аналоге LinkedIn, сотрудники вынуждены проводить на рабочем месте не менее 11,5 часов ежедневно, сообщает GizmoChina.

Жалобу подтвердили сразу несколько сотрудников, дав комментарии в СМИ. По их словам, недостаточное количество отработанных часов может стать причиной выговора со стороны руководства, а в отдельных случаях — предложения уволиться.

Распорядок работы варьируется в зависимости от подразделений компании: в одних минимальная продолжительность рабочего дня составляет 10,5 часа, а в других — до 15 часов. Отмечается, что такие требования не фиксируются официально и передаются в устной форме, чтобы избежать документальных следов. Более того, сотрудники утверждают, что компания не приветствует предоставление отпусков.

По словам сотрудников, режим сверхурочной работы сохраняется на протяжении примерно двух лет, однако огласку эта ситуация получила только сейчас.

Xiaomi пока не никак не комментировала обвинения о принужденных переработках.