Назван предвестник инфаркта у мужчин

Нарушить качество сна и стать причиной инфаркта, в частности у мужчин, может синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Об этом в беседе с kp.ru заявил кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, сомнолог Федор Коваленко.

Эксперт пояснил, что при таком синдроме во сне многократно останавливается или затрудняется дыхание в связи с перекрытием дыхательных путей. Характерным признаком синдрома обструктивного апноэ сна может быть громкий храп, сопровождающийся паузами в дыхании. Это приводит к снижению уровня кислорода в крови и ухудшению качества сна, отметил специалист.

По его словам, многие думают, что это редкое заболевание, но исследования, проведенные в Европе и Северной Америке, показывают, что от СОАС страдают до 33% мужчин и до 19% женщин, особенно после 40 лет.

Также собеседник рассказал, что синдром обструктивного апноэ тесно связан с ожирением. По его словам, избыточный вес особенно опасен, если жир откладывается на шее, сужая дыхательные пути.

Ранее врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ N3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе сообщил «Известиям», что нарушения сна могут способствовать развитию депрессии. Он подчеркнул, что проблемы со сном вызывают усталость, раздражительность и повышение артериального давления, особенно в ночное время.