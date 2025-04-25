«Яндекс» начнет массово производить новые модели роботов-курьеров

"Яндекс" запланировал массовое производство новых моделей своих роботов-доставщиков на конец 2025 года, сообщил во время конференц-кола представитель компании.

"Мы планируем массовое производство новых моделей роботов-курьеров уже в конце этого года, что станет важным шагом для нашего автономного транспорта", - сказал он.

По его словам, стоимость доставки роботами уже почти сравнялась с доставкой обычными курьерами, и "Яндекс" продолжает улучшать экономическую эффективность роботов-доставщиков.