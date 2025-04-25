Облегченную версию ChatGPT выложили в открытый доступ

Разработчики представили облегченную версию инструмента глубоких исследований ChatGPT. Программа просматривает веб-страницы для составления исследовательских отчетов по определенной теме.

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Приложение работает на базе версии модели OpenAI o4-mini. Оно будет доступно пользователям бесплатного ChatGPT с 25 апреля. По словам создателей, оно не так эффективно, как полное глубокое исследование. Ответы будут короче, но сохранят глубину и качество.

Функция Deep Research появилась в феврале 2025 года. Но до последнего времени она была доступна только в рамках платной подписки.

В последние время в чат-ботах появилось множество инструментов для глубокого исследования. Среди них: Gemini, Copilot и Grok. Ими управляют «мыслящие» модели искусственного интеллекта, способные обдумывать проблему и самостоятельно проверять факты.

В целом искусственный интеллект применяют в самых разных областях: изучении космоса, живописи, медицине. Так, в Мексике недавно родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью искусственного интеллекта. Ученые нашли способ автоматизировать процедуры ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов в яйцеклетку). Пациенткой стала 40-летняя женщина, которая ранее перенесла неудачную попытку ЭКО. У нее родился здоровый мальчик.