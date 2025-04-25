Описаны 9 тысяч лет существования палеолитической стоянки в Казахстане

Ученые проследили, как развивалась культура людей эпохи верхнего палеолита — 28–19 тысяч лет назад, — населявших стоянку Рахат в предгорьях Северного Тянь-Шаня на территории Казахстана. В ходе раскопок авторы обнаружили орудия труда, остатки очагов и кострищ, а также микролиты — миниатюрные каменные изделия, которые использовались как наконечники или вкладыши в метательных орудиях охоты. Находки помогают понять, как древние люди адаптировались к суровым климатическим условиям максимума последнего ледникового периода. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале L'Anthropologie.

© Институт археологии имени А.Х. Маргулана

О жизни людей, населявших Центральную Азию, включая территорию современного Казахстана, в эпоху палеолита (2,6 миллионов — 10 тысяч лет назад), долгое время было известно очень мало. Из-за засушливого климата и активных геологических процессов многие археологические памятники оказались скрыты под толщами лессовых отложений — рыхлых пород, состоящих из мелких пылеватых частиц, которые накапливались здесь веками под действием ветра. Лишь в последние десятилетия ученые начали систематически исследовать эти территории, открывая стоянки, которые проливают свет на культуру и технологии древних обитателей региона. В частности, в предгорьях Северного Тянь-Шаня (современный Казахстан) найдено более десятка стоянок, одна из которых — Рахат.

Исследователи из Института археологии РАН (Москва), Института археологии имени А.Х. Маргулана (Казахстан) и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Иссык» (Казахстан) на протяжении шести лет — с 2018 по 2024 год — вели раскопки на стоянке Рахат. В ходе работ ученые выявили три четко различимых периода заселения стоянки с шестнадцатью культурными слоями (или этапами посещений места стоянки).

В самых древних слоях раскопа, относящихся к концу раннего верхнего палеолита — около 28–27 тысяч лет назад, — преобладали кареноидные нуклеусы-скребки — характерные каменные изделия килевидной формы, с которых скалывались асимметричные изогнутые пластинки-заготовки для ножей и других орудий. Одновременно такие изделия использовались как скребки.

На следующем этапе, датированном 25–23 тысячами лет назад, наблюдалось значительное усовершенствование технологий производства орудий труда. Именно в это время появились микролиты-острия так называемого граветтоидного типа — миниатюрные орудия с притупленным краем различных форм. Такие изделия, вероятно, использовались в составе более сложных охотничьих орудий в качестве вкладышей. Например, ряд острых микролитов мог служить режущей кромкой в наконечниках копий, стрел или ножей.

В наиболее поздних культурных слоях, сформировавшихся 20–19 тысяч лет назад, появились геометрические микролиты в форме асимметричных треугольников. При этом авторы обнаружили, что между средним и поздним периодами заселения стоянки был перерыв продолжительностью около трех тысяч лет. Он может быть связан с экстремальными климатическими условиями ледникового максимума. В этот период климат был очень суровым: температуры резко снизились, а ландшафты вокруг стоянки превратились в холодные степные пространства с разреженной растительностью.

Вероятно, люди были вынуждены покинуть эти места, следуя за мигрирующими стадами животных — их основным источником пропитания. Лишь когда климатические условия несколько смягчились — примерно 20 тысяч лет назад, — стоянка снова стала пригодной для обитания, о чем свидетельствует появление новой культурной традиции с геометрическими микролитами.

Помимо орудий труда и охоты, археологи обнаружили на стоянке Рахат предметы, связанные с бытом древних обитателей: остатки очагов, кострищ, а в некоторых слоях — фрагменты костей животных и перфорированные (с отверстиями) раковины пресноводных моллюсков Corbicula tibetensis с остатками красного пигмента — охры. Расположение очагов и кострищ в определенных зонах стоянки позволяет предположить наличие у древних людей сложившихся традиций организации жилого пространства, а находки раковин могут указывать на существование украшений и ритуальных предметов.