Российские ученые создали установку для получения почти чистого водорода

В пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт катализа СО РАН" по итогам сессии конгресса "Роскатализ" сообщили, что ученые разработали установку, которая может извлекать водород с чистотой 99,96%. Эта технология имеет широкий спектр применения, от хранения энергии из возобновляемых источников до использования в ракетных двигателях и химической промышленности.

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Установка основана на электрохимическом методе получения водорода, что позволяет значительно снизить образование вредных углеродных соединений. В отличие от традиционных способов, при которых часто образуются оксиды углерода, новая технология использует бифункциональные катализаторы, что минимизирует концентрацию монооксида углерода в водородной смеси.

Эти катализаторы эффективно превращают углеводородные компоненты, такие как диметиловый эфир и метанол, в водородсодержащий газ с крайне низким уровнем СО, что напрямую влияет на повышенную эффективность работы установки. Благодаря этому процессу ученые смогли достичь высокой степени очистки водорода при энергетической эффективности более 75%.

Кроме того, разработанная установка может работать и как топливный элемент, генерируя электроэнергию.