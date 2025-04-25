На глубине пещеры Веревкина нашли новую форму жизни

Специалисты в области археологии смогли раскрыть тайну самой глубокой в мире пещеры Веревкина. Об этом рассказали в издании «МедиаПоток».

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Место находится в российской Карачаево-Черкесской Республике. По словам ученых, пещера побила мировой рекорд — она является самой глубокой в мире (2212 метров). Специалисты обнаружили ее в 1968 году, однако изучать ее начали только спустя 14 лет.

Так, советские археологи смогли достигнуть глубины в 400 метров. В 1986 году ее назвали в честь Александра Веревкина, погибшего при исследовании других пещер.

Интересным открытием является подземное озеро на глубине 2212 метров. Его прозвали «Последняя стоянка Немо».

Исследователи нашли в воде 20 новых видов организмов, которые приспособились к жизни в условиях постоянной темноты.

Подобные находки помогают специалистам понять, как протекает процесс жизни микроорганизмов в сложных условиях. Поэтому скорость их изучения не такая высокая, сообщили в издании.

Недавно британские океанологи обнаружили под шельфовыми ледниками Антарктиды ранее неизведанных существ.