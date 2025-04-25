Россияне рекордно закупились наушниками

Продажи TWS-наушников с января по март 2025 года достигли 5,1 млн единиц на сумму 13,6 млрд руб., что стало рекордным показателем с 2021 года. Об этом говорится в отчете аналитики МТС, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Общий объем продаж наушников за первый квартал в России составил 8,2 млн штук на сумму 19,8 млрд руб. Доля «вкладышей» в категории всех наушников продолжает увеличиваться: TWS-устройства заняли 62% рынка в количественном выражении и 69% в денежном.

Тенденция продаж демонстрирует стабильный рост. Так, средняя цена «вкладышей» увеличилась на 7% и составила 2,4 тыс. руб. Лидеры рынка по количеству продаж — малоизвестные китайские бренды (39%), за которыми следуют Xiaomi (9%) и HOCO (6%). В денежном выражении лидером остается Apple, занимающая 27% рынка.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов объяснил рост популярности TWS-наушников их доступной ценой, удобным форм-фактором и наличием моделей с функцией активного шумоподавления в бюджетном сегменте. В компании ожидают дальнейшее расширение доли беспроводных наушников, что постепенно вытеснит классические проводные модели.