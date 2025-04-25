Apple перенесет производство всех iPhone для США в Индию

Американская корпорация Apple планирует перенести в Индию сборку всех iPhone, предназначенных для продаж в США, из-за политики президента страны Дональда Трампа в отношении Китая. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в компании.

Как отмечает издание, развязанная Трампом торговая война с КНР значительно повышает издержки и риски производства iPhone в Китае. Apple и ранее придерживалась стратегии по диверсификации цепочек поставок, но теперь корпорации приходится значительно ускорять работу по выводу мощностей из Китая, где сейчас собирается большая часть ее смартфонов.

К концу 2026 года, по планам корпорации, в Индии должны закупать более 60 млн iPhone для американского рынка. Речь идет об удвоении объемов производства. Способствуют этим планам также торговые переговоры между руководством США и Индии относительно будущей конфигурации импортных пошлин. Во время визита в страну на этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны добились "очень хорошего прогресса".

По данным FT, руководство Apple находится в постоянном контакте с администрацией президента США по вопросам тарифов и лоббирует наиболее выгодные для себя условия для работы в Индии.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. В этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Это не коснулось Китая, суммарные пошлины Вашингтона на товары из КНР достигают 145%, ответные китайские тарифы доходят до 125%.