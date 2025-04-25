В macOS нашли новую критическую уязвимость

Apple снова попала в новости из-за уязвимости — на этот раз в своей библиотеке libAppleArchive, которая используется для работы с архивами .aar. Исследователь Снулли Кеффабер нашёл критическую брешь (CVE-2024-27876, CVSS 8.1), позволяющую не только записывать файлы в произвольные места на диске, но и обходить защиту Gatekeeper.

© Unsplash

Всё началось с того, что Кеффабер написал собственный парсер — libNeoAppleArchive — чтобы изучить поведение Apple Archive на Linux.

Работая с логикой обработки симлинков, он заметил странность: архив можно было распаковать так, что один из файлов на выходе оказывался… симлинком в любую другую директорию на системе.

Дальнейшие эксперименты показали, что во время распаковки возникает «состояние гонки» (race condition). Библиотека сначала проверяет, существует ли нужная папка, и только потом пытается её создать.

Если в этот момент подложить симлинк на другую директорию, libAppleArchive всё равно будет считать, что каталог создан, и продолжит писать туда файлы. В результате данные попадут по адресу, на который указывает симлинк — полностью под контролем атакующего.

Повторив структуру из симлинков и файлов в архиве несколько раз, Кеффаберу удалось сильно повысить процент успеха атаки.

На этом он не остановился: следующей целью стал обход Gatekeeper. Оказалось, что стандартная утилита Archive Utility сначала распаковывает файлы во временную директорию, а только потом вешает на них карантинные метки. Если с помощью уязвимости заставить libAppleArchive распаковать файл вне этой директории, он обойдёт карантин и сможет запускаться без предупреждений — что, конечно, опасно.

Уязвимость затрагивает не только macOS. libAppleArchive используется в WorkflowKit (Shortcuts), FlexMusicKit, ClipServices, а также в приложении «Файлы» на iOS, которое тоже умеет распаковывать .aar. Даже если включены проверки пути вроде pathIsValid(), гонка всё равно позволяет их обойти.

Кеффабер опубликовал PoC, продемонстрировав, что атака вполне реалистична, хотя и требует знания таких деталей, как переменная $TMPDIR.

Apple уже закрыла дыру в свежих апдейтах, так что срочно обновляйтесь — уязвимость серьёзная, а эксплойт уже в сети.