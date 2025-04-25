Boeing отчиталась о сокращении расходов на Starliner

Компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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В ходе состоявшегося 23 апреля обсуждения финансовых результатов компании за первый квартал ее президент и главный исполнительный директор Келли Ортберг рассказал, что управление расходами в рамках программы Starliner удалось улучшить. Руководитель не представил подробностей того, как именно это удалось сделать.

Ранее обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер сообщил, что перед стыковкой с Международной космической станцией астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс практически не могли контролировать корабль Starliner, на борту которого они находились.

В марте тот же портал рассказал, что НАСА планирует провести масштабную проверку двигателей пилотируемого космического корабля Starliner перед его следующим запуском, который состоится в 2025 или 2026 году.