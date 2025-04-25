К проекту создания международной лунной исследовательской станции (ILRS) присоединились 17 стран и международных организаций, а также более 50 научно-исследовательских институтов. Об этом сообщил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) Бянь Чжиган в ходе международной конференции разработчиков ILRS в Шанхае.

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По его словам, которые приводит партнер TV BRICS агентство «Синьхуа», современные исследования Луны переходят от краткосрочных миссий к строительству долгосрочных объектов, от одиночных запусков – к международному сотрудничеству. Бянь Чжиган подчеркнул, что ILRS станет новой платформой для глобального научного обмена, технологических инноваций и инклюзивного сотрудничества.

Главный конструктор китайской лунной программы У Вэйжэнь уточнил, что станция будет состоять из модулей на поверхности Луны и на лунной орбите. Проект реализуется в два этапа: базовая модель появится к 2035 году в районе южного полюса, а расширенная – в 2040-х. В работу уже включены станции «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

ILRS объединит исследование лунной геологии, астрономические наблюдения, изучение космической среды и использование ресурсов на месте. По словам специалиста Китайской академии наук Ван Чи, на станции будут проводиться масштабные наблюдения в реальном времени.

Бянь Чжиган отметил, что CNSA руководствуется принципами равноправия, взаимной выгоды и мирного освоения космоса. Китай открыт к участию международных партнеров на всех этапах проекта. ILRS станет вкладом в развитие космоса на благо всего человечества.

Космическая программа стран БРИКС развивается с каждым годом. Ранее партнер TV BRICS CGTN сообщал, что Китай намерен осуществить пилотируемую высадку на Луну до 2030 года. В свою очередь Иран, по данным входящего в сеть TV BRICS Iran Press, рассчитывает вывести на орбиту шесть новых космических аппаратов и продолжить работу над собственной пилотируемой капсулой. Эфиопия же, как писал другой партнер – Daily News Egypt – планирует запустить свой третий спутник к 2026 году. Что касается Индии, страна уже вывела в космос два спутника массой 220 килограммов в ходе миссии Spadex, чтобы проверить технологию стыковки, сообщала Prensa Latina, также входящая в партнерскую сеть TV BRICS.