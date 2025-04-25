Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов

Кибермошенники пытались получить управление аккаунтами пользователей на Wildberries, распространяя вредоносные файлы под видом фотографий через мессенджеры.

Как сообщает РИА «Новости», специалисты Wildberries и Russ выявили сложную мошенническую схему: преступники рассылали через мессенджеры вредоносное ПО, замаскированное под архив с фотографиями, чтобы получить полный доступ к смартфонам пользователей. После установки такого файла программа позволяла злоумышленникам контролировать устройство, входить в аккаунт клиента Wildberries и совершать покупки.

В компании отметили, что в первом квартале 2025 года количество подобных атак выросло. Однако благодаря антифрод-системам Wildberries практически весь ущерб был предотвращен: 99,9% мошеннических покупок были деактивированы, а попытки украсть 15 млн рублей – пресечены. Всего под угрозой оказались около 2 тыс. пользователей, но после успешной работы защитных систем активность преступников снизилась вдвое.

Для защиты клиентов маркетплейс применяет инструменты искусственного интеллекта, а самые сложные инциденты анализируются вручную специалистами компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказала, как гражданам стоит проверять реквизиты и деятельность благотворительных организаций, чтобы не стать жертвами мошенников, а в Московской области мошенники предложили подростку 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в Нахабино через анонимные мессенджеры, кроме того, МВД предупредило о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» с помощью фишинговых страниц.