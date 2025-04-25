Новый Vivo X200 Ultra сравнили с лучшими смартфонами Samsung и Xiaomi

На YouTube-канале Sami Luo Tech блогер продемонстрировал, как снимают фото и видео Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Galaxy S25 Ultra.

© YouTube/Sami Luo Tech

При съёмке портретного видео на фронтальную камеру только Galaxy S25 Ultra может записывать его в 4К 30 к/с. Остальные смартфоны поддерживают лишь 1080р 30 к/с. При использовании зума неплохо показывает себя Samsung, а вот Xiaomi оказывается хуже остальных из-за зеленоватых оттенков.

По стабилизации Vivo X200 Ultra проигрывает остальным. Программное обеспечение у него пока не очень хорошее. Вероятно, это поправят с будущими обновлениями.

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

С примерами фото, сделанными на все три смартфона, вы можете ознакомиться выше.

В целом же результаты у всех устройств получаются близкими. Различаются они в основном по цветопередаче. Более светлую картинку выдаёт Vivo, чуть потемнее - Samsung и самую тёмную - Xiaomi. При использовании зума лучше справляются 15 Ultra и X200 Ultra.