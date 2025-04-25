Обзорщик перешел с iPhone 15 Pro на 16e и поделился впечатлениями

В одном из выпусков на YouTube-канале "Нудный Обзорщик" объяснили, есть ли смысл менять iPhone 15 Pro на новый 16е.

© YouTube/Нудный Обзорщик

Эксперт продал свой старый iPhone 15 Pro и купил вместо него 16е с 256 ГБ памяти. Безусловно, Pro-версия была намного лучше с точки зрения камер. Но это и есть главная причина "даунгрейда" - автор YouTube-канала всеми их функциями практически не пользовался. Примеры фото с 15 Pro - ниже.

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

С переходом на iPhone 16e блогер лишился кинорежима и ProRes на фронтальной и основной камере. Вместе с тем он приобрёл аудиомикс. Примеры фото с новинки - ниже.

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

© Нудный Обзорщик

То же самое касается производительности. На iPhone 15 Pro стоит A17 Pro и 8 ГГ оперативной памяти, на 16е - А18 и тоже 8 ГБ ОЗУ.

Ёмкость аккумулятора iPhone 15 Pro - 3274 мАч, а iPhone 16e - 3961 мАч. В целом же 15 Pro создан больше для тех, кто увлекается фото- и видеосъёмкой. Но для этих задач ёмкости батареи этого смартфона будет недостаточно.