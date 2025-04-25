Россияне ответили, зачем создают «цифровой бардак» на рабочем столе ПК

Около половины пользователей сталкиваются с проблемой поиска нужных файлов из-за неорганизованного цифрового пространства. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно опросу, каждый четвертый (26%) хранит все файлы в одной папке «для временного использования», а у 23% пользователей таких папок несколько. Лишь 30% респондентов сразу сортируют или удаляют данные.

Ситуации, когда беспорядок на компьютере мешал найти документы, возникали у 57% опрошенных. Основной причиной создания «мусорных» папок респонденты называют желание сохранить чистоту рабочего стола (54%), а также нехватку времени (24%) и отсутствие желания (31%) для немедленной сортировки файлов.

«Как организовать хранение файлов, каждый решает самостоятельно. Но есть типы данных, которые лучше не держать в текстовом виде или в формате скриншотов, даже если речь идет про запароленный ноутбук или ПК. Особенно это касается, например, логинов и паролей от разных сервисов, платежных данных. Если устройство окажется заражено определённым видом вредоносных программ, злоумышленники смогут получить доступ к файлам», — подчеркнул руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

По этой причине эксперт советует не сохранять пароли в браузере, а использовать менеджеры паролей. Такие сервисы, вопреки своему названию, помогают хранить не только учетные данные, но и сканы документов, а также другие важные сведения.