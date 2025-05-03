Почему мы чувствуем то, что чувствуем: нейробиология эмоций

Одним из первых, кто предложил научную теорию эмоций, был Чарльз Дарвин. Он предположил, что эмоции — это эволюционный инструмент адаптации, необходимый для выживания вида.

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Современная нейробиология пошла гораздо дальше, показывая, что эмоции — это результат сложного взаимодействия между разными областями мозга, гормональной системой, опытом и даже микрофлорой кишечника. Артем Тараянц, клинический психолог, рассказал в беседе с «‎Рамблером» о нейробиологии эмоций.

Где живут эмоции?

«В головном мозге нет единого "центра эмоций". Мы скорее говорим о нейросети, в которую включены миндалина, гипоталамус, поясная извилина, гиппокамп, префронтальная кора, и некоторые участки правого полушария. В зависимости от типа переживания — стыда, радости или тревоги — активируются разные зоны», — поясняет клинический психолог.

Современные методы нейровизуализации подтверждают, что эмоциональные реакции формируются распределенным образом. Так, например, лобная кора участвует в осознании эмоций, миндалина — в их быстрой обработке (особенно страха), гипоталамус — в телесной активации, связанной с эмоциями (потоотделение, частота сердцебиения), а поясная извилина — в интеграции этих сигналов в переживание.

Почему чужие эмоции выбивают нас из равновесия

Считается также, что отдельные участки мозга отвечают за конкретные эмоции. Например, вина и стыд активируют заднюю часть поясной извилины и затылочную долю. Радость связана с высвобождением дофамина в вентральной области покрышки. Тревожность и страх — с гиперактивацией миндалины.

Почему когда человек смеется, а другой — тревожится?

Личностные различия в эмоциональной чувствительности также связаны с нейронными паттернами. Исследование показало, что у людей с более развитой медиационной сетью мозга наблюдается повышенная склонность к рефлексии и тревожным реакциям, пишет Europe PMS.

Нейропластичность — еще один важный фактор. Если человек в течение долгого времени переживает хронический стресс, его эмоциональная система перестраивается: миндалина гипертрофируется, а лобная кора теряет объем. Это делает человека более уязвимым к негативным эмоциям.

«Эмоциональная устойчивость — это не черта характера, а функциональный навык мозга. Когда человек знает, как работает его психика, и умеет различать сигналы тела и эмоции, он может влиять на свое внутреннее состояние. Это навык, который можно тренировать — через осознанность, терапию, телесные практики», — подчеркивает Артем Тараянц.

Нейромедиаторы и гормоны: химия чувств

Каждое эмоциональное состояние сопровождается каскадом нейромедиаторов. Например, при тревоге активно выделяются кортизол и адреналин, а при любви и доверии — окситоцин и дофамин. Миндалина напрямую связана с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (HPA-axis), запускающей гормональные реакции. Именно поэтому сильные эмоции можно почувствовать в теле: дрожь, потливость, «ком в горле» — все это телесные следствия эмоциональной активации.

Исследование, опубликованное в Science Direct, демонстрирует, как префронтальная кора регулирует реакцию миндалины на стресс, помогая человеку «переосмыслить» угрозу и снизить эмоциональную реакцию.

Дополнительно стоит отметить, что соотношение гормонов не только определяет текущее эмоциональное состояние, но и влияет на его продолжительность. Так, пролонгированный выброс кортизола угнетает дофаминовую активность, из-за чего человеку труднее испытывать радость. Это один из механизмов формирования депрессивных состояний.

Лицо, живот и мозг: где еще рождаются эмоции

Интересный подход предложили исследователи автономной нервной системы: они утверждают, что второй мозг человека находится в кишечнике. Так называемая энтерическая нервная система содержит до 500 миллионов нейронов, и взаимодействует с мозгом через блуждающий нерв. Исследования показывают, что изменения микробиоты кишечника могут влиять на настроение, уровень тревоги и даже депрессию.

Также остается актуальной теория зеркальных нейронов и их роли в эмоциональной эмпатии: когда мы видим выражение эмоции на лице другого человека, наша собственная мимическая система активирует схожую нейронную схему — мы буквально «заражаемся» эмоцией.

Кроме того, существует гипотеза, что мимические мышцы способны посылать обратную связь в мозг, усиливая или, напротив, снижая интенсивность эмоционального переживания. Это подтверждает феномен «пластиковой улыбки»: если долго держать лицо в улыбке, даже искусственной, эмоциональный фон может улучшиться.

Подводя итог: Эмоции — это сложная система взаимодействия мозга, гормонов, нервной системы, мимики, микрофлоры и опыта. Они защищают, направляют, помогают запоминать, строят отношения и управляют вниманием. А еще — делают нас людьми. Чем глубже мы понимаем, как работает наша эмоциональная система, тем лучше можем управлять ею — через осознанность, адаптивное мышление и бережное отношение к себе.

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