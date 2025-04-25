Ученый раскрыл правду о загадочных черных пятнах на озере Байкал

На поверхности Байкала периодически появляются темные пятна, вызывающие интерес и беспокойство у наблюдателей. Как пояснил доктор биологических наук, директор Научно-исследовательского института биологии ИГУ Максим Тимофеев, речь идет о естественном явлении, известном как «Байкальские нефтепроявления».

Эти процессы фиксируются с XVIII века и связаны с глубокими геологическими особенностями озерной котловины.

«Вся пыль, которая в Байкал попадает, все минеральные компоненты, песок и мертвые организмы, которые формировались в Байкале за миллионы лет, все они рано или поздно опускаются на дно, формируя осадковые накопления. Учёные допускают, что там могут быть значительные запасы нефти, не менее 500 миллионов тонн», – рассказал он Life.ru.

По оценке специалиста, в недрах Байкала, под давлением, разлагаются органические осадки, что приводит к образованию нефти. На дне озера уже сформировался мощный нефтесодержащий пласт – до 8 километров органических и минеральных отложений.

По словам Тимофеева, ежегодно в воды озера может попадать от четырех до шести тонн нефти, а реальная цифра, возможно, и выше. Тем не менее, он заверил, что подобная активность не представляет угрозы экосистеме Байкала.

Это связано с присутствием уникальных микроорганизмов, в частности бактерий рода Rhodococcus, способных перерабатывать углеводороды. Эти организмы обитают в битумных слоях, питаются нефтью и демонстрируют высокую устойчивость к низким температурам, что делает их потенциально ценным биоинструментом в ликвидации нефтяных загрязнений.

В прошлом, по словам ученого, рассматривались проекты по промышленной добыче нефти на Байкале, однако от них отказались из-за риска для экосистемы. В дальнейшем стало очевидно, что ресурс чистой воды ценнее. Сейчас литр бутилированной байкальской воды может стоить в шесть раз дороже литра нефти, а в отдельных регионах мира разница в цене достигает десятков раз.