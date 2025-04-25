Amazon столкнулся со сбоями производства спутников

Спутниковый проект Kuiper компании Amazon столкнулся с проблемами в увеличении производства спутников для создания космической интернет-группировки. В этом отношении Amazon — главный конкурент Spacex и её системы Starlink.

© Amazon

По данным ряда источников, компания создала всего несколько десятков спутников, что значительно меньше запланированного количества, и производство не достигает нужной скорости для выполнения в срок, установленный государством для запуска более 1600 спутников к лету 2026 года.

В связи с медленными темпами производства спутников и задержками в запусках ракет Amazon, скорее всего, потребуется просить Федеральную комиссию по связи США (FCC) о продлении сроков. Сообщается, что Amazon в любом случае придётся увеличить темпы производства как минимум в четыре раза. И якобы регулятор предоставит продление, но это не гарантировано.