Дельфин Гэндальф умер из-за таинственного вещества
На побережье британского острова Англии был обнаружен мёртвый дельфин весом 510 кг. Как сообщает North Wales Live, причиной гибели животного стало загадочное вещество.
Огромную тушу длиной 3,3 метра заметил местный житель, гулявший с собаками по пляжу. Специалисты, прибывшие на место, установили, что погибшая особь принадлежит к популяции афалин залива Кардиган. Морской обитатель, известный исследователям из организации Sea Watch Foundation под именем Гэндальф, также фигурировал в научных отчётах как Дьюин.
Расследованием обстоятельств гибели занялся Центр мониторинга морской среды (MEM). Эксперты выяснили, что дельфин был в преклонном возрасте: его тело покрывали шрамы от прошлых конфликтов с сородичами, а зубы оказались стёртыми. Однако это не мешало ему поддерживать хорошую физическую форму. В MEM отметили, что Гэндальф являлся одной из крупнейших афалин, когда-либо документированных организацией.
Для детального анализа тушу дельфина транспортировали в Ливерпульский университет. Патологоанатомическое исследование выявило закупорку кишечника субстанцией, напоминающей глину.
Учёные пока не смогли идентифицировать её состав — окончательные выводы ожидаются после лабораторных тестов.
Афалины — широко распространённый вид дельфинов, проживающий в тёплых и тропических водах. Их выдающиеся умственные способности, сложные социальные взаимодействия и способность к обучению сделали этих животных частыми участниками представлений в океанариумах.