Дельфин Гэндальф умер из-за таинственного вещества

На побережье британского острова Англии был обнаружен мёртвый дельфин весом 510 кг. Как сообщает North Wales Live, причиной гибели животного стало загадочное вещество.

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Огромную тушу длиной 3,3 метра заметил местный житель, гулявший с собаками по пляжу. Специалисты, прибывшие на место, установили, что погибшая особь принадлежит к популяции афалин залива Кардиган. Морской обитатель, известный исследователям из организации Sea Watch Foundation под именем Гэндальф, также фигурировал в научных отчётах как Дьюин.

Расследованием обстоятельств гибели занялся Центр мониторинга морской среды (MEM). Эксперты выяснили, что дельфин был в преклонном возрасте: его тело покрывали шрамы от прошлых конфликтов с сородичами, а зубы оказались стёртыми. Однако это не мешало ему поддерживать хорошую физическую форму. В MEM отметили, что Гэндальф являлся одной из крупнейших афалин, когда-либо документированных организацией.

Для детального анализа тушу дельфина транспортировали в Ливерпульский университет. Патологоанатомическое исследование выявило закупорку кишечника субстанцией, напоминающей глину.

Учёные пока не смогли идентифицировать её состав — окончательные выводы ожидаются после лабораторных тестов.

Афалины — широко распространённый вид дельфинов, проживающий в тёплых и тропических водах. Их выдающиеся умственные способности, сложные социальные взаимодействия и способность к обучению сделали этих животных частыми участниками представлений в океанариумах.