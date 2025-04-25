Samsung случайно раскрыла стоимость сверхтонкого смартфона Galaxy S25 Edge на официальном канадском сайте. Об этом сообщает портал SamMobile.

Согласно утечке, базовая модель Samsung Galaxy S25 Edge на 256 ГБ будет стоить 1678 канадских долларов (около 100,2 тыс. руб.), а версия с 512 ГБ — 1858 канадских долларов (около 110,9 тыс. руб.).

Цены появились на странице «Условия и положения» в разделе скидок для планшетов Galaxy Tab S10 FE, размещенной на французской версии сайта Samsung Canada. Там же были указаны каталожные номера и доступные цвета устройства: Titanium Silver и Titanium Jet Black.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge предложит сверхтонкий корпус толщиной всего 5,8 мм и весом 163 г., экран диагональю 6,7 дюйма, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 3900 мАч и двойную камеру на 200 и 12 Мп.

Смартфон уже был несколько раз показан Samsung: во время презентации линейки Galaxy S25 и в рамках выставки MWC 2025 в Барселоне, однако характеристики устройства все еще остаются неизвестны. По слухам, Galaxy S25 Edge полноценно представят 13 мая, а в продажу гаджет поступит в конце мая эксклюзивно в Южной Корее и США.