Фото iPhone 17 Air указало на отличительную особенность этой модели

Для достижения корпуса рекордной толщиной в iPhone 17 Air компания Apple будет вынуждена сократить пространство внутри устройства. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Так, в сети появилась фотография макетов всей линейки iPhone 17, на которой смартфоны показаны сбоку. Это позволяет оценить примерную толщину сверхтонкого iPhone 17 Air.

Пользователи обратили внимание, что для из-за толщины всего 5,65 мм кнопки регулировки громкости и разъем USB-C занимают практически всю ширину на торцах, тогда как в других моделях по сторонам от этих элементов имеется свободное пространство.

По слухам, iPhone 17 Air также получит уменьшенный аккумулятор, всего одну тыльную камеру и монодинамик. Еще одним ограничением в целях экономии пространства станет то, что эта модель будет поддерживать только eSIM.

Вместе с тем аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 17 Air получит 12 ГБ оперативной памяти — столько же предложат флагманские Pro и Pro Max. Судя по всему, 8 ГБ будет представлено лишь в базовом iPhone 17.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.