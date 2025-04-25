Дуров получил эксклюзивный подарок в Telegram за 4 млн рублей

Основатель Telegram Павел Дуров стал обладателем уникального виртуального подарка в своем же мессенджере — Plush Pepe #1. Об этом сообщает канал «Код Дурова».

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Эксклюзивный подарок был приобретен и передан ему Mr FreeMan, владельцем OTC-маркетплейса для торговли подарками в Telegram. Стоимость эксклюзивного подарка составила 14 850 TON, что эквивалентно почти 4 млн руб.

«Создатель ОТС-маркетплейса признался, что такой «лягушкой» владеть приятно, но он предпочитает свои скромные сигары Vintage Cigar по $20 за подарок», — пишет «Код Дурова».

Vintage Cigar — более доступный коллекционный подарок в Telegram.

Павел Дуров объявил о запуске NFT-подарков в Telegram в начале 2025 года. За этот период пользователи получили множество уникальных и дорогих подарков.

Например, 1 апреля в каталоге появился кирпич с подписью «1APR» стоимостью 5000 звезд, которые на тот момент оценивались в 13 690 или 8299 руб. при оплате на iPhone и Android соответственно. В день всех влюбленных были выпущены виртуальные кулоны в форме сердца стоимостью 10 000 звезд, который раскупили за 6 минут.