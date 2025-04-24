Boeing запланировал новые полеты Starliner в ближайшие годы

Компания Boeing планирует продолжить полеты своего космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в ближайшие годы. Об этом сообщил генеральный директор фирмы Келли Ортберг, отметив, что Boeing совместно с NASA устраняет проблемы, выявленные при прошлых испытаниях.

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Одна из ключевых неполадок — сбой в работе двигателей, который стал причиной того, что корабль вернулся на Землю без экипажа. Из-за этого астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс пришлось отправить обратно на капсуле от SpaceX.

NASA заявила, что планирует сертифицировать Starliner для пилотируемых миссий после завершения анализа полетных данных. Пока изучено около 70% информации, полученной в ходе испытаний, и выявленные аномалии еще остаются открытыми — их планируют проанализировать дополнительно до конца года.

По словам Ортберга, инженеры компании понимают суть технических проблем и уже работают над их устранением. Он отметил, что это обычные инженерные задачи, которые Boeing рассчитывает решить, чтобы продолжить участие в программе коммерческих пилотируемых полетов NASA.

Пока NASA планирует использовать МКС минимум до 2030 года, у Boeing есть шанс довести Starliner до полноценной эксплуатации и компенсировать затраты на его разработку.