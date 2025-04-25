Adobe добавила ИИ от OpenAI и Google в Firefly

Компания Adobe расширяет возможности своего сервиса Firefly: теперь пользователи смогут использовать не только фирменную технологию генерации изображений, но и сторонние модели от OpenAI и Google. Также Firefly впервые стал доступен на мобильных устройствах.

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Adobe известна своими продуктами Photoshop и Premiere, которые активно применяются в визуальных индустриях. С 2023 года компания развивает собственные модели ИИ в Firefly, обещая клиентам юридическую безопасность при использовании сгенерированного контента. Теперь к ним добавлены популярные сторонние алгоритмы, включая GPT от OpenAI, Google Imagen 3. В ближайшее время список партнеров может еще пополниться.

Такой подход позволит пользователям экспериментировать с разными инструментами на этапе создания идей, а затем переносить готовый контент в Photoshop или другие приложения Adobe. Система оплаты будет единой: как для фирменных, так и для сторонних моделей используется общий счет кредитов.