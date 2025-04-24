«Радиостанция Судного дня» передала 9 сообщений в эфир

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и The Buzzer, передала 24 апреля 9 сообщений в эфир, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Напомним, что военная станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer («Жужжалка»).

В четверг, 24 апреля, УВБ-76 выходила в эфир с 13.04 до 17.21, передала сообщения «бродолай», «биржевик», «верхожом», «двинский», «зубролиф», «лорошток», «наложенье», «пукосмак», «стечение», «швеллер», «шпикомопс», «целостат».

«Радиостанция Судного дня»: выдумка или реальность?

До этого она вещала 21 апреля, отметили журналисты.

В декабре 2024 года радиостанция за два дня передала порядка 30 сообщений, затем снова «затихла», перешла на трансляцию стандартного сигнала.

По данным из открытых источников, УВБ-76 активизировалась во время стыковки «Союз-Аполлон», ЧП на ЧАЭС, дала приказ «zаходим».