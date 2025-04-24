Астрономы открыли 15 гигантских радиогалактик

Сразу пятнадцать ранее неизвестных науке гигантских радиогалактик обнаружила международная команда астрономов с помощью ASKAP - 36-тарельчатого радиоинтерферометра, работающий на частотах от 700 до 1800 МГц.

Как сообщает Phys.org, используя массив Australian Square Kilometer Array Pathfinder, идентифицированы 15 новых радиогалактик, физические размеры которых превышают 3 миллиона световых лет.

К таким объектам принято относить гигантские радиогалактики класса GRG, имеющие общую проецируемую линейную длину от 2,3 миллиона световых лет и больше. То есть вновь обнаруженные объекты отличаются крупными размерами даже в своем классе.

Исследователи отмечают, что это довольно редкие объекты, которые обычно вырастают в средах с низкой плотностью. Обнаружить сразу 15 таких объектов - огромная удача. Впрочем, авторы открытия объясняют, что они использовали новую технологию для картирования неба в радиоволнах. ASKAP с его передовыми инструментами в этом отношении оказался незаменимым.

"Новые GRG имеют прогнозируемые линейные размеры от 3,7 до 12,36 миллионов световых лет и были идентифицированы при красных смещениях 0,056-0,735, - пишет группа астрономов под руководством Бэрбел Сильвии Корибальски из Университета Западного Сиднея в Австралии. - Два из них, обозначенные как ASKAP J0044-2317 и ASKAP J0059-2352, были классифицированы как кандидаты в GRG, поскольку для подтверждения их статуса GRG требуются дополнительные наблюдения".

Астрономы отмечают, что недавно обнаруженные GRG демонстрируют широкий спектр морфологий. Например, восемь из них идентифицированы как галактики класса Фанарова-Райли II (FR II), которые отличаются заметными горячими точками на концах своих радиолепестков.

Еще четыре GRS отнесены к галактикам класса Фанарова-Райли I (FR I), поскольку у них имеются яркие внутренние радиоструи и затухающие внешние радиолепестки без горячих точек. Еще три GRG являются промежуточными между указанными выше классами, то есть они представляют собой гибридные галактики.