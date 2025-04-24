В России создали многоразовый детектор вирусов

Ученые разработали многоразовое устройство, которое позволяет у человека быстро распознавать вирусы. Оно более чем актуально, ведь существующие методы, например, с помощью антител или ПЦР, дают результат только через несколько часов и даже дней.

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Есть еще биосенсоры, которые могут "поймать" вирус значительно быстрее, но они имеют серьезные минусы: они дорогие и одноразовые. Поэтому не нашли массового применения.

Ученые из Института синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН с коллегами предложили способ, позволяющий сделать биосенсоры многоразовыми. Для этого добавили к их конструкции съемный элемент, покрытый аптамерами (небольшими молекулами ДНК), которые могут распознать вирус.

Устройство оказалось в 10 тысяч раз более чувствительным, чем анализ на основе антител, но в 10-100 раз уступило методу ПЦР. Зато выиграло по времени: анализ занял всего 20 минут против 2-3 часов у ПЦР. То есть идеально подходит для блиц-анализа. И использоваться многократно, заменив в биосенсоре недорогую мембрану.