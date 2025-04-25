Китай решил помешать Apple нарастить производство в Индии

Власти Китая начали блокировать поставки оборудования для производства iPhone в Индии. Об этом сообщает The Information.

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Согласно источнику, в Китае было заблокировано оборудование, необходимое одному из поставщиков Apple для тестового производства новой модели iPhone 17. Для обхода ограничений поставщик создал фиктивную компанию в Юго-Восточной Азии, чтобы приобрести оборудование и направить его на индийский завод Foxconn.

Однако случаи задержек или блокировки поставок со стороны Китая участились. По данным инсайдеров, Foxconn теперь приходится ожидать одобрения поставок в течение нескольких месяцев вместо стандартных двух недель. В некоторых случаях китайские власти отклоняют заявки на экспорт оборудования без объяснения причин.

Эти ограничения затрудняют стратегические планы Apple по развитию производства в Индии, которое является частью долгосрочной стратегии компании по диверсификации цепочек поставок и снижению издержек.

По данным Financial Times, Apple намерена перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.