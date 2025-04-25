Представлен планшет Honor Pad GT

Honor выпустила в Китае игровой планшет Honor Pad GT.

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Новинка получила тонкий, полностью металлический корпус, толщина которого составляет 6,12 мм, а вес – 480 грамм.

Экран

Honor Pad GT обладает 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 500 нит. Экран сертифицирован по стандартам IMAX Enhanced и TÜV Rheinland на отсутствие мерцания и низкий уровень синего света. Также поддерживаются функции AI Defocus Eye Protection, Natural Light Eye Protection, Sleep Aid Display и DC Dimming.

Аппаратная основа

Планшет работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition и использует технологию Honor Turbo X для оптимизации производительности и энергоэффективности.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 100 мАч. Заявлена поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также стоит отметить систему охлаждения с площадью рассеивания тепла 22 000 мм² и на 50 % улучшенной теплопроводностью графита, что снижает температуру SoC до 10°C при интенсивном использовании.

Камеры

За фото- и видеовозможности отвечает основная камера на 13 Мп и фронтальная камера на 8 Мп.

Прочее

Honor Pad GT оснащён системой из восьми динамиков с поддержкой пространственного звука. Планшет поддерживает подключение клавиатуры и мыши и совместим с более чем 18 популярными играми для создания игрового опыта, схожего с ПК. Также он работает с игровыми контроллерами для универсального гейминга.

В качестве ОС используется MagicOS 9.0 на базе Android 15. Заявлена поддержка стилуса Magic Pen и функций на базе ИИ, таких как AI Notes, совместимость с многоформатными документами и режим свободного окна в стиле рабочего стола.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor Pad GT уже продаётся в Китае в трёх цветовых вариантах: синем, сером и белом.

Цена: