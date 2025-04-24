В телевизорах на прошивке от «Яндекс» появится неотключаемая реклама

Компания «Яндекс» встроит в телевизоры на своей прошивке YaOS неотключаемую рекламу со звуком. Об этом сообщает CNews.

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Отмечается, что реклама затронет не только эфирное ТВ, но и приложение «Кинопоиск» и многое другое. Кроме того смотреть ее придется не только владельцам телевизоров от «Яндекс», но и партнеров компании, поскольку в них также устанавливается YaOS.

Заказ рекламы будет происходить через платформу «Директ». Известно, что пользователям телевизоров с YaOS придется смотреть видеорекламу со звуком, которая будет демонстрироваться «поверх эфирного ТВ внутри онлайн-кинотеатров» и даже при веб-серфинге. Также останется баннерная реклама, которая будет показываться на домашней странице при включении, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов.

Комментируя новшество, в компании отметили, что оно не означает, что рекламы станет больше — ее сделают более релевантной интересам пользователей.