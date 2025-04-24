В России рухнула цена на новый iPhone 16E

На российском рынке цена на новый iPhone 16Е впервые опустилась до 50 тыс. рублей, рассказали эксперты портала Hi-Tech. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По данным газеты, в конце февраля этот смартфон можно было приобрести за 78 тыс. рублей, а в начале марта его цена снизилась до 65 тыс. рублей. Таким образом, уточнили журналисты, за 2,5 месяца стоимость бюджетного устройства от Apple упала почти на 30 тыс. рублей.

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В устройстве, заметили эксперты, используется упрощённый процессор, а также всего одна камера. Вместе с тем, благодаря наличию 8 гигабайт оперативной памяти, гаджет поддерживает технологию Apple Intelligence, основанную на искусственном интеллекте.

Ранее сообщалось, что в середине апреля iPhone 16 Plus подешевел в России до 85 тыс. рублей. На старте продаж осенью 2024 года за девайс просили 135 тыс. рублей.