Найдена экзопланета в девять раз тяжелее Земли

Международная команда ученых зафиксировала новую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды в 315 световых годах от Земли. TOI-3493 b в три раза больше и в девять раз тяжелее Земли, а внутри нее может скрываться либо ядро из силикатов и воды, либо каменистое ядро. В будущем авторы продолжат наблюдать за экзопланетой. Исследование опубликовано на сайте препринтов arXiv.

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Экзопланета — это любая планета за пределами Солнечной системы. Сегодня спутники зафиксировали уже более 7,5 тысяч экзопланет-кандидатов, из которых подтверждены 620. Чтобы найти экзопланету, устройства следят за изменением яркости звезд: если они тускнеют на небольшое количество времени, это может означать, что мимо звезды прошла планета и слегка заслонила свет.

Недавно с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey (TESS) международная команда ученых обнаружила такой сигнал от звезды TOI-3493, также известной как HD 119355. Она находится на расстоянии 315 световых лет от Земли. Исследователи заметили мерцание звезды и подтвердили планетарную природу сигнала с помощью наземных телескопов.

Найденное тело представляет собой экзопланету TOI-3493 b. Она имеет радиус примерно в 3,2 больше, чем у Земли, и тяжелее нашей планеты почти в девять раз. TOI-3493 b обращается вокруг своей оси за восемь дней, а температура на ее поверхности достигает 800°C.

TOI-3493 b — субнептуновая планета. Это значит, что по размеру она стоит между Землей и Нептуном. Плотность планеты — всего 1,47 грамма на кубический сантиметр. Авторы предполагают, что TOI-3493 b богата водой, и внутри нее может скрываться либо большое ядро из силикатов и воды с тонкой водородной оболочкой, либо плотное каменистое ядро с более толстой оболочкой. В будущем ученые продолжат исследовать TOI-3493 b с помощью метода спектроскопии.