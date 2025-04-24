Описан "монстр", питавшийся динозаврами

Палеонтологи провели детальное исследование окаменелостей гигантского существа рода Deinosuchus и установили, что до последнего времени он занимал "не свое" место на эволюционном древе.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, не только дает более точное и полное, чем предыдущие, описание дейнозуха, но и меняет его место на генеалогическом древе. Кроме того, оно проливает новый свет на условия, в которых обитали эти существа.

Краткий обзор приводит журнал National Geographic. Это существо являлось высшим хищником в болотистых местах позднего мелового периода. Обитали представители данного рода около 75 миллионов лет назад. В длину они достигали 12 метров и были крупнее большинства динозавров.

Отмечается, например, что представители вида Deinosuchus hatcheri могли питаться многими видами динозавров. Например, ранее на территории американского штата Юта была обнаружена окаменелость Deinosuchus hatcheri - погиб же этот хищник в тот момент, когда закусывал утконосым динозавром вида Rhinorex condrupus.

Долгое время Deinosuchus, что означает "ужасный крокодил", считался близким родственником современных аллигаторов. Однако в рамках нового исследования палеонтологи опровергли эту теорию и полностью пересмотрели эволюционную историю хищника.

Они выяснили, что доисторическая рептилия настолько адаптировалась к окружающей среде, что отлично себя чувствовала как в пресноводной, так и в соленой воде. Это сделало ее универсальным и высшим хищником своего времени и позволило завоевать побережье Северной Америки в меловой период.

Первая окаменелость дейнозуха была обнаружена в Северной Каролине в 1858 году. Затем части скелетов находили в Мексике, Юте, Техасе, Монтане, Южной Каролине, Нью-Джерси и других местах вдоль доисторических береговых линий Северной Америки. Находили их в породах возрастом от 82 до 72 миллионов лет.

Палеонтологи изначально классифицировали три известных вида Deinosuchus и отнесли их к той же группе, к которой относятся современные аллигаторы.

Однако новое исследование переклассифицировало эту огромную рептилию и отнесло ее к древней линии, которая отделилась от последнего общего предка современных аллигаторов и крокодилов.

Оказалось, что дейнозух являлся своего рода гибридной ветвью эволюции, в морфологии которого имелись элементы как аллигаторов, так и крокодилов. Лишь внешне он больше был похож на аллигатора. Вероятно, симбиоз характеристик двух разных классов и помог этому хищнику взойти на вершину пищевой цепи. Однако адаптироваться к последующим изменениям он не смог и вымер.