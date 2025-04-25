Названа главная угроза редким видам на Земле

Международная команда ученых выяснила, что изменение климата впервые стало самой масштабной угрозой для исчезающих видов, внесенных в список Закона США об охране исчезающих видов (ESA). Это знаменует собой переломный момент в научном понимании факторов, влияющих на биоразнообразие. Работа опубликована в журнале BioScience.

Исследование охватило 2 766 видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения на территории США и в американских заморских территориях. Вывод ошеломляющий: 91% этих видов уже подвергаются воздействию климатических изменений.

Ученые анализировали влияние пяти основных антропогенных факторов, угрожающих биоразнообразию: изменение климата, преобразование земель и морских экосистем, чрезмерная эксплуатация видов, загрязнение и инвазивные виды. Выяснилось, что подавляющее большинство — 86% видов — сталкиваются с несколькими угрозами одновременно. Особенно уязвимыми оказались кораллы, двустворчатые моллюски и амфибии.

По словам авторов, раньше изменение климата недооценивалось как фактор, влияющий на исчезающие виды. Однако благодаря новым данным о климатической чувствительности стало ясно, что по масштабу воздействия климат уже сравним с преобразованием среды обитания — ранее считавшимся основным фактором.

Исследователи подчеркивают, что официальные документы ESA могут значительно занижать долю видов, страдающих от последствий изменения климата, и предлагают включать климатические риски прямо в процессы оценки и охраны видов.