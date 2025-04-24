Ученые раскрыли 30-летнюю загадку метеоритов

Исследователи из Университета Кобе выяснили, почему метеориты, содержащие углерод, выглядят так, будто подвергались более мягким ударам, чем их безуглеродистые аналоги. Оказалось, что следы высокоскоростных столкновений просто унесло в космос — благодаря горячим газам, образующимся при ударе. Это не только объясняет загадку, волновавшую ученых более 30 лет, но и открывает перспективы для будущей миссии по исследованию карликовой планеты Цереры. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

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Астробиологи и планетологи давно замечали, что в углеродосодержащих метеоритах меньше признаков ударной метаморфизации — изменений вещества под действием экстремального давления при столкновениях. Это выглядело так, будто эти метеориты двигались медленнее, хотя научных оснований для такой гипотезы не было.

Физик Косукэ Куросава заинтересовался этим феноменом. Он использовал двухступенчатую легкогазовую пушку, чтобы моделировать столкновения метеоритов и собрать газы, образующиеся при ударах, исключая помехи от самого оборудования. Эксперименты показали: при ударе в образцы, имитирующие углеродистые метеориты, происходят химические реакции с образованием горячих угарного и углекислого газов.

Взрыв, вызванный газами, может буквально выбросить сильно поврежденный материал метеорита в космос. Это объясняет, почему углеродистые метеориты выглядят менее поврежденными: их шрамы исчезают вместе с выброшенной породой. В то же время метеориты без углерода не подвергаются таким реакциям, и следы столкновений остаются на их поверхности.

Однако на крупных небесных телах вроде Цереры гравитация может быть достаточно сильной, чтобы вернуть выброшенный материал обратно на поверхность.