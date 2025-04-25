Обнаружены секретные послания на Луксорском обелиске в Париже

Парижский Луксорский обелиск, простоявший на площади Согласия с 1836 года, все еще хранит секреты. Египтолог и криптограф Жан-Гийом Олетт-Пеллетье из Католического университета Парижа обнаружил семь ранее не зафиксированных сообщений XIII века до н. э., высеченных в «криптоиероглифах» — технике, понятной лишь шести современным специалистам.

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Об этом сообщило французское издание BFM TV.

Как нашли надписи?

На время реставрационными обелиск укрыли лесами, позволившими исследователю добраться до самых верхних частей, близких к золотой пирамидальной вершине. Изучая ряды знаков горизонтально, а не привычно вертикально, Олетт-Пеллетье заметил незнакомые группы иероглифов у основания изображений богов.

Ученый обнаружил семь уровней «криптографии» на всех гранях памятника. Одно из наиболее впечатляющих посланий высечено на верхней кромке, которая изначально была обращена к Нилу. Его можно было прочесть только под углом в 45° — очевидно, задуманное для знати, прибывающей на лодках во время праздника Опет. На этой грани Рамсес II изображен в пшенте, двойной короне, символизирующей союз Верхнего и Нижнего Египта — ясное подтверждение его безраздельной власти.

Кроме того, объединив иероглифы с разных сторон, исследователь восстановил целые ритуальные фразы. Так, на восточной грани (которая сейчас в Париже указывает на север) рога быка в короне Рамсеса складываются в слово ka («жизненная сила»). В сочетании с другими символами получается секретное послание:

«Под одним из рисунков бога Амона я увидел жертвенный стол — до этого его никто не замечал. Там читается: "Умилостивить силу ka Амона"», — рассказал Олетт-Пеллетье.

Также секретные надписи восхваляют божественную силу и победы Рамзеса II, подчеркивают его долголетие и умиротворяющее влияние на богов с помощью игр слов из священных папирусов. Другая надпись призывает приносить жертвы, чтобы избежать гнева высших сил.

Олетт-Пеллетье указывает, что на основании этого изменения мы можем выделить две стадии создания обелиска: до второго года правления Рамсеса II и после него.

«Эти сообщения — форма пропаганды в пользу строителя этого места: фараона Рамзеса II», — объяснил ученый.

Луксорский обелиск — один из двух, установленных Рамзесом II около 1279–1213 гг. до н. э. у входа в храм. Второй до сих пор стоит в Египте. Благодаря криптоиероглифам Рамзес II усилил свою легитимность перед знатью, а мы выясняем, как глубоко древние мастера шифровали послания, предназначенные не для всех.

Это открытие подтверждает: даже наиболее изученные археологические памятники могут скрывать новые пласты информации, стоящие многолетних раскопок и дешифровки.