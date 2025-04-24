В сеть слили фото нового флагманского смартфона Sony

В интернете появились реальные снимки будущего флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII. Фотографии подтверждают дизайн устройства, который соответствует более ранним рендерам, а также раскрывают три варианта расцветки. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно этим изображениям, Xperia 1 VII в целом сохранит эстетику своего предшественника Xperia 1 VI. Боковые грани и задняя панель имеют схожую отделку. Однако модуль основной камеры стал заметно массивнее. В нем по-прежнему размещается система из трех объективов.

Слухи о том, что все три сенсора будут использовать технологию Exmor-T, похоже, не подтвердились. Судя по данным, только основной датчик с разрешением 52 Мп получит сенсор Exmor-T, в то время как сверхширокоугольная и телефото камеры, вероятно, останутся 12-мегапиксельными, как и у Xperia 1 VI. Также заметно изменение в расположении микрофона – он теперь находится ближе к 3,5-мм разъему для наушников, который Sony традиционно сохраняет.

Указанные в сертификации габариты устройства составляют примерно 165 мм в высоту и 74 мм в ширину. Это делает Xperia 1 VII немного длиннее модели 1 VI, размеры которой составляют 162 на 74 мм. Для размещения дисплея с классическим для линейки соотношением сторон 21:9 в таком корпусе потребуются более тонкие рамки. Это вызывает некоторые вопросы относительно точного соотношения сторон экрана новой модели.

Помимо черного и темно-зеленого цветов, на снимках виден фиолетовый вариант, который не встречался в линейке Xperia 1 со времен модели IV.

Ожидается, что смартфон получит топовый процессор. Скорее всего, им станет Snapdragon 8 Elite.

Более полная и точная информация об устройстве появится в день релиза Sony Xperia 1 VII – 15 мая 2025 года.