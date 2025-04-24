35 лет на орбите: 10 лучших снимков телескопа «Хаббл»

Александр Котлеткин
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«Юпитер и Европа». На снимке 2020 года видны новая буря в стадии формирования, а также «двоюродный брат» Большого Красного Пятна, который вновь меняет цвет.
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«Юпитер и Европа». На снимке 2020 года видны новая буря в стадии формирования, а также «двоюродный брат» Большого Красного Пятна, который вновь меняет цвет. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Образование звёзд». «Хаббл» сфотографировал две гигантские туманности — NGC 2014 и NGC 2020 — на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Земли.
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«Образование звёзд». «Хаббл» сфотографировал две гигантские туманности — NGC 2014 и NGC 2020 — на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Земли. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Вестерлунд 2». Изображение звёздного скопления Вестерлунд 2 и его окрестностей, опубликованное в честь 25-летия телескопа на орбите.
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«Вестерлунд 2». Изображение звёздного скопления Вестерлунд 2 и его окрестностей, опубликованное в честь 25-летия телескопа на орбите. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Столпы творения» в видимом свете. Новый взгляд на один из самых знаковых и узнаваемых снимков «Хаббла».
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«Столпы творения» в видимом свете. Новый взгляд на один из самых знаковых и узнаваемых снимков «Хаббла». 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team

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«Кольца относительности». Узкая галактика изящно изгибается вокруг своего сферического компаньона. Это — одно из самых совершенных «колец Эйнштейна», известных науке.
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«Кольца относительности». Узкая галактика изящно изгибается вокруг своего сферического компаньона. Это — одно из самых совершенных «колец Эйнштейна», известных науке. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Галактика NGC 2525». Галактика, находящаяся почти в 70 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Кормы. В её центре расположена сверхмассивная чёрная дыра.
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«Галактика NGC 2525». Галактика, находящаяся почти в 70 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Кормы. В её центре расположена сверхмассивная чёрная дыра. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Экстремальное звёздное скопление NGC 3603». Одно из самых массивных молодых звёздных скоплений в Млечном Пути. Всплеск звездообразования здесь произошёл примерно миллион лет назад.
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«Экстремальное звёздное скопление NGC 3603». Одно из самых массивных молодых звёздных скоплений в Млечном Пути. Всплеск звездообразования здесь произошёл примерно миллион лет назад. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Туманность Пузырь». Эмиссионная туманность NGC 7635, находящаяся на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли.
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«Туманность Пузырь». Эмиссионная туманность NGC 7635, находящаяся на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
«Галактики Усики». Известные как NGC 4038 и NGC 4039, эти галактики находятся в процессе слияния. Когда-то они были обычными спиральными галактиками, но теперь вовлечены в мощное космическое столкновение.
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«Галактики Усики». Известные как NGC 4038 и NGC 4039, эти галактики находятся в процессе слияния. Когда-то они были обычными спиральными галактиками, но теперь вовлечены в мощное космическое столкновение. 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team

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«Туманность Конская Голова». Снимок участка неба в созвездии Ориона, опубликованный в честь 23-й годовщины работы телескопа «Хаббл».
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«Туманность Конская Голова». Снимок участка неба в созвездии Ориона, опубликованный в честь 23-й годовщины работы телескопа «Хаббл». 
© NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team

35 лет назад на орбиту Земли вышел космический телескоп «Хаббл». За это время аппарат провёл более 1,6 миллиона наблюдений, на основе которых были написаны тысячи научных работ. Благодаря «Хабблу» учёные узнали о возможном существовании тёмной материи — неизвестной субстанции, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной. С помощью телескопа человечество впервые доказало существование планет за пределами Солнечной системы, зафиксировало падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на Юпитер и даже понаблюдало за последними мгновениями жизни звезды, поглощённой чёрной дырой.

В честь юбилея легендарного телескопа — 10 лучших снимков, сделанных с его помощью, — в галерее «Рамблера».

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