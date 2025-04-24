35 лет на орбите: 10 лучших снимков телескопа «Хаббл»
35 лет назад на орбиту Земли вышел космический телескоп «Хаббл». За это время аппарат провёл более 1,6 миллиона наблюдений, на основе которых были написаны тысячи научных работ. Благодаря «Хабблу» учёные узнали о возможном существовании тёмной материи — неизвестной субстанции, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной. С помощью телескопа человечество впервые доказало существование планет за пределами Солнечной системы, зафиксировало падение кометы Шумейкеров — Леви 9 на Юпитер и даже понаблюдало за последними мгновениями жизни звезды, поглощённой чёрной дырой.
В честь юбилея легендарного телескопа — 10 лучших снимков, сделанных с его помощью, — в галерее «Рамблера».