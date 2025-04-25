Google вернет владельцам Pixel 7a до 37 000 рублей

Google объявила программу бесплатного ремонта смартфонов Pixel 7a с дефектными аккумуляторами. Сообщение об этом появилось на сайте поддержки компании.

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Программа распространяется на смартфоны Pixel 7a с признаками деформации корпуса или ускоренным разрядом батареи при условии отсутствия следов внешнего повреждения. Для подтверждения участия необходимо пройти проверку IMEI, так как Google располагает информацией о затронутых партиях аккумуляторов.

Компания предлагает бесплатную замену вздувшихся батарей в смартфонах лишь в США, Индии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии и Сингапуре.

Для пользователей, находящихся далеко от сервисных центров Google, предусмотрены альтернативные варианты. Так, после окончания гарантии можно получить компенсацию в размере $200 в местной валюте или воспользоваться скидкой в размере $300 (около 24,8 тыс. руб.) на приобретение нового смартфона в Pixel Store. Владельцы устройств с действующей гарантией могут рассчитывать на выплату $456 (около 37,7 тыс. руб.). При этом стоимость смартфона на момент выхода составляла $499 (около 41,3 тыс. руб.).

Программа распространяется только на устройства, приобретенные на официальных рынках. Смартфоны Pixel 7a, купленные в России, под эту программу не подпадают, поскольку компания не осуществляет официальных продаж своих устройств на территории страны. Поэтому гарантийное обслуживание возможно только при наличии чека из иностранного магазина, отмечает Wylsa.com.