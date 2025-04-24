Обнаружена загадочная «звезда-зомби», несущаяся через Млечный Путь

В галактике Млечный Путь исследователи обнаружили нейтронную звезду SGR 0501+4516, которая движется с невероятной скоростью, превышающей 177 тысяч километров в час. Она является магнитаром — одним из самых таинственных и опасных объектов во Вселенной, передает Livescience.com.

Магнитное поле звезды настолько сильное, что способно расщепить материю на атомы.

SGR 0501+4516 — это один из 30 известных магнетаров в нашей галактике. Его открыли в 2008 году примерно в 15 тысячах световых лет от Земли. Однако новые исследования показали, что объект движется не так, как можно было бы ожидать, исходя из его происхождения — остатков сверхновой HB9.

Данные, полученные с помощью телескопа «Хаббл» и космического аппарата Gaia, демонстрируют, что магнитар движется слишком быстро и в неправильном направлении, чтобы быть связанным с HB9. Это заставляет усомниться в общепринятом представлении о том, что магнитары образуются в результате коллапса массивных звезд после взрыва сверхновой.

В соответствии с расчетами, магнитное поле SGR 0501+4516 примерно в сто триллионов раз превосходит по силе земное. В NASA подчеркивают, что если бы этот объект пролетел в два раза ближе к Земле, чем Луна, он бы уничтожил все банковские карты на планете. А если бы человек оказался на расстоянии менее тысячи километров от него, то магнитар буквально разорвал бы его на элементарные частицы.