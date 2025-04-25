Названы лучшие ноутбуки с плавными экранами

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших ноутбуков для учебы, работы и развлечений, которые предлагают сбалансированные характеристики и экраны с повышенной герцовкой.

Открывает список Xiaomi RedmiBook 16 (2024) за 62,5 тыс. руб. Он получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K, частотой 120 Гц и яркостью 400 нит. За производительность устройства отвечает процессор Intel Core i5-13500H, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Одной из ключевых особенностей ноутбука называют поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, заряжающей устройство наполовину всего за 35 минут.

Следом идет Lunnen Outer 16 с IPS-экраном на 16 дюймов с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. В нем используется чип AMD Ryzen 7 7840HS, дополненный ОЗУ на 16 ГБ и накопителем на 512 ГБ. Единственным недостатком этой модели называют скромную автономность до 7 часов. В России ноутбук предлагается по цене от 69,3 тыс. руб.

Замыкает топ Asus TUF Gaming F15 стоимостью от 79,3 тыс. руб. Он предлагает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой 144 Гц и матовым покрытием. Он оснащается процессором Intel Core i5-12500H, 16/512 ГБ памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050. В устройстве предусмотрена защита MIL-STD-810H, RGB-подсветка в клавиатуре и стереодинамики. Ключевым недостатком называют автономность до 5 часов под нагрузкой.