Apple начала полное обновление команды разработчиков Siri

Как сообщает инсайдерский портал 9to5Mac, Apple проводит масштабную реструктуризацию команды разработчиков Siri, а возглавит её Майк Рокуэлл, бывший глава Vision Pro. Цель — устранить недовольство ситуацией и потенциальные провалы Apple.

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Руководство Apple недовольно текущей работой Siri, поскольку нейросеть отстаёт от конкурентов. Роквелл планирует заменить ключевых фигур в команде Siri специалистами из Vision Pro, чтобы улучшить разработку. Изменения коснутся Ранджита Десаи, возглавляющего архитектуру платформы и системы, Оливье Гуткнехта, занимающегося пользовательским интерфейсом, а также Нейта Бегемана и Тома Даффи, отвечающих за базовую архитектуру голосового помощника. Стюарт Бауэрс сосредоточится на улучшении понимания запросов пользователей, а Дэвид Винарски — на технологиях распознавания речи.

Возможно, команда Siri также планирует внедрить более продвинутые функции искусственного интеллекта за счёт использования сторонних больших языковых моделей (LLM).