Изменения скелета рассказали об образе жизни женщин бронзового века

Женщины, жившие в Нубии (современный Судан) более 3500 лет назад, носили тяжести на голове, установила междисциплинарная международная исследовательская команда.

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На протяжении поколений наиболее распространенные формы физического труда в доисторические времена ассоциировались с мужчинами. Однако изменения останков женщин нубийской культуры Керма (2500–1500 годы до н. э.) явно указывают на то, что они ежедневно таскали тяжелые предметы, иногда даже детей, на голове, используя налобные ремни — тамплайны.

Статья в Journal of Anthropological Archaeology сочетает антропологический анализ скелетных останков с этнографическими и иконографическими исследованиями различных африканских и средиземноморских культур, включая изображения нубийских женщин в египетских гробницах. Авторы задались целью понять, как повседневный труд формирует тело и как задачи по переноске грузов распределялись между мужчинами и женщинами.

Скелеты 14 женщин и 16 мужчин, захороненных на стоянке бронзового века Абу-Фатима, расположенной недалеко от Кермы — столицы царства Нубия (также называемого Куш и бывшего соперником Древнего Египта), предоставила судано-американская археологическая миссия.

У мужчин отмечены признаки нагрузки на плечи и руки, особенно с правой стороны (вероятно, из-за ношения грузов на плечах), у женщин — специфические изменения в шейных позвонках и областях черепа, связанные с длительным использованием налобных ремней.

Одним из наиболее ярких примеров стала женщина, обозначенная как индивидуум 8A2: она умерла в возрасте старше 50 лет и была похоронена с предметами роскоши, такими как веер из страусиных перьев и кожаная подушка. Биохимический анализ зубной эмали показал, что она родилась в другом месте — то есть была мигранткой. Ее череп имеет значительное углубление за венечным швом и выраженный шейный остеоартроз, что соответствует длительному использованию тамплайна. Таким образом, мало того, что ей пришлось покинуть родину, большую часть жизни она провела, таская тяжелые грузы в сельской местности долины Нила — возможно, даже носила детей из своей семьи или общины.

«Этот образ жизни сколь распространен, столь и незамечен летописями. В некотором смысле исследование показывает, как женщины буквально несли бремя общества на своих головах на протяжении тысячелетий», — пояснил биоархеолог Джаред Карбальо из Автономного университета Барселоны.

Исследование продемонстировало, как человеческое тело может служить своего рода биологическим архивом пережитых событий. В этом смысле костные изменения — не просто результат старения; они также отражают социальные модели, в том числе разделение труда и гендерные роли. Поэтому антропологические концепции, такие как «техники тела» (способы использования тела в разных обществах в повседневных действиях вроде ходьбы, бега или работы с инструментами) или «гендерная перформативность» (различия в движениях, обусловленные подражанием или социальными нормами), дают понимание, как повторяющиеся задачи формируют кости и тело в соответствии с идентичностью.

Долгое время неблаговидная практика использования тяжелого физического труда женщин, зафиксированная в изображениях нубийской культуры и, чего греха таить, кое-где процветающая и поныне, стыдливо замалчивалась историческими нарративами. Между тем явление это было столь масштабным, что буквально изменило анатомию жертв эксплуатации.