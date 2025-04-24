Huawei анонсировала новую серию смарт-часов

Huawei объявила о запуске своей новой серии смарт-часов Watch 5, который состоится 15 мая в Берлине. Анонс сопровождался 11-секундным тизером, демонстрирующим дизайн с овальной кнопкой и обновленным вращающимся колесиком с узором в виде решетки. Компания обещает «иконный» внешний вид и передовые функции.

© Huawei

Серия Watch 5, вероятно, будет работать на HarmonyOS NEXT — собственной операционной системе Huawei. Устройства уже прошли сертификации NBTC, TDRA и TUV SUD, подтвердив модели RTS-AL00 и SOC-AL00 с рейтингом IP69, что гарантирует защиту от пыли и воды даже при высоком давлении.

© Huawei

Ожидаются улучшенные функции здоровья, включая датчики TruSense для мониторинга сердечного ритма и стресса, а также увеличенное время работы батареи.

Помимо часов, Huawei может представить другие продукты, такие как складной смартфон Pura X на глобальном рынке, хотя это пока не подтверждено.