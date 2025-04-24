Исследование: итальянское вино - заслуга людей из Бронзового века

Ученые из французского Университета Монпелье пришли к выводу, что одомашнивание винограда в Италии было довольно медленным процессом. Один из главных экспортных товаров страны развивался на протяжении столетий: самые ранние свидетельства одомашнивания винограда в Италии относятся к бронзовому веку - между 1400 и 1200 годами до н. э.

Современная виноградарская отрасль производит около 80 миллионов тонн свежего винограда в год. Хотя итальянское вино известно во всем мире, об истории виноградарства в западном Средиземноморье информации меньше, чем об этой же отрасли в других частях Европы и Азии.

«Виноделие имело огромное значение для человеческой культуры и продолжает иметь его сегодня, как в религиозных церемониях, так и в культурных традициях», - рассказал соавтор исследования, археоботаник Мариано Уккесу.

С экономической точки зрения виноград является одним из наиболее широко выращиваемых плодовых растений в мире. Ежегодно на планете производится более 260 миллионов гектолитров вина.

В 2008 году Уккесу и его коллеги обнаружили на острове Сардиния большое количество растительных остатков внутри колодца бронзового века. Благодаря среде внутри колодца эти остатки сохранились очень хорошо - ученые обнаружили тысячи виноградных косточек. Уккесу начал изучать их для своей докторской диссертации, а в результате его исследовательская группа обнаружила, что археологические семена относятся к одомашненным - или фермерским - сортам винограда.

«Ранее считалось, что именно финикийцы, а позднее римляне, распространили одомашненный виноград в Италии, но наше исследование показало, что одомашненный виноград уже присутствовал на Сардинии около 3000 лет назад», - подчеркнул Уккесу.

Это открытие побудило ученых выяснить, был ли случай Сардинии изолированным или похожее можно встретить в других местах континентальной Италии. В своей новой работе Уккесу и его коллеги проанализировали более 1700 виноградных косточек, обнаруженных на территории 25 археологических памятников в Италии и вокруг нее. Семена охватывают период в 7000 лет - от Неолита до Средневековья.

На участках, возраст которых превышает 1000 лет до н. э., почти все виноградные косточки имеют размер и пропорции косточек в ягодах современных диких виноградных лоз. Это говорит о том, что плоды были собраны в дикой природе. Ситуация начала меняться примерно с 1000 года до н. э. и до 600 года н. э.

Большинство виноградных косточек этого периода выглядят более похожими на современные одомашненные сорта. Однако в размере и пропорциях тех косточек и косточек современного винограда есть существенные различия, отмечают ученые.

От периода Средневековья - около 700 года н. э. - осталось множество косточек одомашненного винограда, очень похожих на косточки современных винодельческих культур. Эта временная шкала указывает, что выращивание винограда в Италии, вероятно, началось в позднем бронзовом веке. Ученые считают, что на постепенное одомашнивание винограда и создание знаменитых итальянских сортов ушло множество столетий.