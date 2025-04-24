Apple нарастила продажи MacBook

Ажиотаж на фоне новых тарифов Трампа помог Apple нарастить продажи MacBook
По данным аналитической компании Counterpoint Research, в первом квартале 2025 года Apple значительно увеличила поставки своих компьютеров Mac, опередив общий рост рынка ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.
Согласно новым оценкам Counterpoint Research, поставки Mac выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как рынок персональных компьютеров в целом показал рост на 6,7%. Таким образом, Apple продемонстрировала наиболее динамичный рост среди крупных вендоров.
Однако в отчете отмечается, что значительная часть общего роста рынка в первом квартале связана с ускорением поставок со стороны производителей. Компании стремились отгрузить продукцию до вступления в силу новых пошлин, ожидаемых в США позднее в этом году. Временные исключения из тарифных ограничений для определенных электронных товаров позволили «форсировать» поставки в этот льготный период.
В результате увеличение количества отгруженных единиц не обязательно конвертируется в пропорциональный рост продаж конечным пользователям. По оценкам экспертов, значительная часть продукции, поставленной в первом квартале, скорее всего, пополнила складские запасы и останется в инвентаре в течение ближайших месяцев.
Что касается Apple, дополнительным фактором, способствовавшим росту объемов поставок, стал запуск новой модели MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 года. При этом, несмотря на активное продвижение Apple возможностей искусственного интеллекта в чипе M4, в отчете указывается, что рост поставок не обязательно является прямым свидетельством растущего потребительского интереса именно к «ИИ-компьютерам».