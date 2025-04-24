Apple нарастила продажи MacBook

По данным аналитической компании Counterpoint Research, в первом квартале 2025 года Apple значительно увеличила поставки своих компьютеров Mac, опередив общий рост рынка ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Согласно новым оценкам Counterpoint Research, поставки Mac выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как рынок персональных компьютеров в целом показал рост на 6,7%. Таким образом, Apple продемонстрировала наиболее динамичный рост среди крупных вендоров.

Однако в отчете отмечается, что значительная часть общего роста рынка в первом квартале связана с ускорением поставок со стороны производителей. Компании стремились отгрузить продукцию до вступления в силу новых пошлин, ожидаемых в США позднее в этом году. Временные исключения из тарифных ограничений для определенных электронных товаров позволили «форсировать» поставки в этот льготный период.

В результате увеличение количества отгруженных единиц не обязательно конвертируется в пропорциональный рост продаж конечным пользователям. По оценкам экспертов, значительная часть продукции, поставленной в первом квартале, скорее всего, пополнила складские запасы и останется в инвентаре в течение ближайших месяцев.

Что касается Apple, дополнительным фактором, способствовавшим росту объемов поставок, стал запуск новой модели MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 года. При этом, несмотря на активное продвижение Apple возможностей искусственного интеллекта в чипе M4, в отчете указывается, что рост поставок не обязательно является прямым свидетельством растущего потребительского интереса именно к «ИИ-компьютерам».