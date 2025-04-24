В Госдуме объяснили, как техника Apple может превратиться в «кирпичи» в РФ

Гаджеты Apple могут перестать работать и превратиться в «кирпичи». Такое развитие событий не исключает депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его мнению, компания по-прежнему навязывает в России идеологию, которую он считает чуждой и вредоносной – речь идет о продвижении нетрадиционных ценностей*.

«Рано или поздно, при таком подходе Apple, гаджеты могут превратиться в неработающие «кирпичи», – сказал Толмачев.

Александр Толмачев подчеркнул, что на территории США американские корпорации стали осторожнее с темами смены пола и ЛГБТ-пропаганды* – этому способствовали жесткие меры, принятые при администрации Дональда Трампа.

Однако, как отметил депутат, в отношении России подобная «осторожность» не наблюдается. Он выразил уверенность, что Apple продолжает следовать прежнему курсу, несмотря на разницу в культурном контексте.

Парламентарий добавил, что в будущем такая политика компании может привести к потере функциональности ее устройств – они рискуют стать бесполезными для российских пользователей. Он напомнил, что окончательное решение по этому вопросу останется за судом, передает NEWS.ru.

Напомним, ранее в Москве в отношении корпорации Apple составлен административный протокол. Поводом стало распространение контента, который может быть воспринят как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений*. Компании грозит штраф до 4 млн рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России